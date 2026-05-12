Няни со знанием языков могут заработать в Москве до 550 тысяч рублей в месяц

Москва12 мая Вести.Эксперт центра "Профессии будущего" Мария Васильева рассказала Агентству городских новостей "Москва" об уровне дохода нянь со знанием иностранных языков в столице.

По ее словам, специалисты со знанием китайского, английского и французского пользуются особым спросом и могут зарабатывать от 250 до 550 тысяч рублей в месяц.

Васильева рассказала, что средний доход в этой сфере составляет 190 тысяч рублей в месяц. В настоящее время в базе центра - около тысячи предложений с такой зарплатой.

Нередко на таких позициях требуется большой опыт работы с детьми, знание иностранного на уровне носителя и грамотная русская речь добавила Мария Васильева

Как правило, в семьи требуется няня с проживанием или работающая вахтовым методом. Наличие загранпаспорта будет бонусом, поскольку няни обычно сопровождают детей в поездках.