Москва30 апрВести.Зарплату больше миллиона рублей получают в IT-компаниях Москвы и Петербурга директора по информационной безопасности (CISO), передает РИА Новости.
Такие результаты показало исследование сервисов SuperJob, The Edgers и Positive Education, которое проводилось с января по апрель 2026 года.
Зарплата директоров по информационной безопасности в IT-компаниях в Москве и Санкт-Петербурге при максимальных предложениях достигает до 1,3 миллиона и 1,2 миллиона рублей соответственноговорится в сообщении
При этом медианная зарплата специалистов в данной сфере составляет 520 тысяч в столице и 500 тысяч рублей – в Петербурге, уточняется в исследовании.
Проектный менеджер консалтинговой компании The Edgers Полина Кухто пояснила, что на рынке не хватает специалистов, которые умеют связывать киберриски с задачами в сфере бизнеса, и в связи с этим возникает разрыв между ожиданиями руководства и реальной ролью этой функции.