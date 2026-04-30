CISO получают в Москве и Петербурге зарплату от 1 млн рублей

Исследование показало, кто получает в Москве и Петербурге больше миллиона рублей CISO получают в Москве и Петербурге зарплату от 1 млн рублей

Москва30 апр Вести.Зарплату больше миллиона рублей получают в IT-компаниях Москвы и Петербурга директора по информационной безопасности (CISO), передает РИА Новости.

Такие результаты показало исследование сервисов SuperJob, The Edgers и Positive Education, которое проводилось с января по апрель 2026 года.

Зарплата директоров по информационной безопасности в IT-компаниях в Москве и Санкт-Петербурге при максимальных предложениях достигает до 1,3 миллиона и 1,2 миллиона рублей соответственно говорится в сообщении

При этом медианная зарплата специалистов в данной сфере составляет 520 тысяч в столице и 500 тысяч рублей – в Петербурге, уточняется в исследовании.

Проектный менеджер консалтинговой компании The Edgers Полина Кухто пояснила, что на рынке не хватает специалистов, которые умеют связывать киберриски с задачами в сфере бизнеса, и в связи с этим возникает разрыв между ожиданиями руководства и реальной ролью этой функции.