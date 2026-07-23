Москва23 июл Вести.От 60 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц — на такой стартовый доход рассчитывает треть студентов-кибербезопасников. Об этом ТАСС рассказали в ИТ-компании "Инфосистемы джет", которая провела опрос среди учащихся МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ и других вузов.

Треть студентов рассчитывают на стартовый доход от 60 тысяч до 100 тысяч рублей, еще 16% — на доход от 100 тысяч до 150 тысяч рублей показали результаты исследования

Между тем для половины опрошенных гибкий график работы оказался важнее размера зарплаты на старте карьеры.

Кроме того, 41% опрошенных совмещают учебу с работой по специальности. В то же время 16% проходили практику в сфере информационной безопасности. Однако неоплачиваемую стажировку готовы рассматривать только 7% респондентов.

При этом многим не хватает занятий на реальных средствах защиты, которые используются в ИТ-компаниях. Начинающие специалисты хотели бы чаще разбирать кибератаки, а также изучать современные направления, включая безопасность ИИ.