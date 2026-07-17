ТАСС: почти три четверти российских IT-специалистов хотят сменить работу

Более 70% российских IT-специалистов хотят уволиться ТАСС: почти три четверти российских IT-специалистов хотят сменить работу

Москва17 июл Вести.Доля IT-специалистов, желающих сменить работу, достигла 73%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании "Марк аналитик", проведенное по заказу "ИКС холдинга".

Главной причиной возможного увольнения респонденты назвали уровень заработной платы – этот вариант выбрали 45% участников исследования.

Еще 31% указал на отсутствие карьерного роста, 28% – на недостаток профессионального развития, а 23% сообщили об усталости и эмоциональном выгорании.

Согласно исследованию компании, средний месячный доход опрошенных составляет более 181 тысячи рублей. При этом желаемый уровень заработка – 258 тысяч рублей.

Опрос проходил в марте-апреле 2026 года среди более чем 2 тысяч специалистов из крупнейших городов России и Белоруссии.

Ранее эксперт подсчитал максимальный размер пенсии IT-специалистов. При ежемесячной зарплате в 250 тысяч рублей и большом стаже выплата может достигнуть 77 тысяч рублей.