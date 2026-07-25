Рост зарплат в IT-сфере снизился с 20 до 4,5% РБК: рост IT-зарплат в первом полугодии был медленнее инфляции

Москва25 июл Вести.Зарплаты IT-специалистов в первом полугодии 2026 года росли медленнее инфляции, следует из исследования "Хабр Карьеры" на основе 45 тыс. анкет. Медианная зарплата выросла на 4,5% - до 191 тыс. руб., тогда как годом ранее рост составлял 20%, при этом инфляция на 13 июля была 5,62%, сообщает РБК.

HeadHunter также зафиксировал слабую динамику: предлагаемые зарплаты в IT-вакансиях выросли на 3%, до 98,8 тыс. руб. При этом рынок остается конкурентным: за полугодие было размещено 44 тыс. вакансий против 260 тыс. резюме.

Разрыв между Москвой и регионами увеличился, отмечает РБК. В Москве медианная зарплата достигла 235 тыс. руб. (+2%), в Санкт-Петербурге осталась на уровне 200 тыс. руб., в регионах выросла до 160 тыс. руб. (+1%).

Быстрее всего росли зарплаты в техподдержке (+10%), маркетинге (+9%) и продажах (+8%). У разработчиков рост почти остановился - +1%. Доходы снизились у ERP-программистов (-22%), разработчиков баз данных (-13%) и разработчиков игр (-8%). Фрилансеры стали зарабатывать на 13% меньше, а индивидуальные предприниматели - на 32% больше, до 216 тыс. руб.

По данным HeadHunter, сильнее всего выросли предложения для технических писателей (+31%), руководителей групп разработки (+20%), сетевых инженеров и гейм-дизайнеров (+19%). Снижение зафиксировано у дата-сайентистов (-16%) и DevOps-инженеров (-12%), хотя они остаются среди самых высокооплачиваемых.

Эксперты объясняют замедление охлаждением экономики, высокой ключевой ставкой, ростом налоговой нагрузки и снижением рентабельности IT-компаний. По данным "Руссофт", в 2025 году их совокупная чистая прибыль упала на 34%, а доля прибыли в обороте сократилась с 16,7 до 9,9%. Компании вынуждены сдерживать зарплаты, чтобы не повышать цены и не усиливать риск банкротства.