Москва17 июн Вести.Аналитики сервиса "Работа.ру" проанализировали свежие вакансии июня 2026 года и составили рейтинг наиболее доходных профессий в стране. Лидером стал главный юрисконсульт — средний заработок в этой должности достигает 407 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

В топ-5 также вошли директор по маркетингу и продажам (379 тыс. руб.), менеджер проектов в складской логистике (355 тыс.), брокер по недвижимости (325 тыс.) и вице-президент по администрированию (323 тыс.).

В IT-сфере наиболее высокие зарплаты у Java-разработчиков — в среднем 256 тыс. рублей. В маркетинге лидируют бренд-менеджеры, в дизайне — звукорежиссеры (sound-дизайнеры) и UX/UI-специалисты.

В финансово-экономическом секторе работодатели предлагают высокий доход бухгалтерам-аналитикам, коммерческим директорам и специалистам по ВЭД. На транспорте больше всего получают водители, таксисты и бортпроводники. В производстве и сельском хозяйстве — сборщики мебели и токари, в строительстве — прорабы, а в сегменте недвижимости — риелторы.