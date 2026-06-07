Иеромонах Феодорит: в Петров пост нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты

Священник рассказал о питании в Петров пост Иеромонах Феодорит: в Петров пост нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты

Москва7 июн Вести.Во время Петрова поста нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, рыбу можно в определенные дни, рассказал РИА Новости реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Петров пост в 2026 году начнется 8 июня, закончится 11 июля. А 12 июля отмечается праздник апостолов Петра и Павла.

Этот пост мягкий. Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, а рыба разрешается по субботам, воскресеньям и полиелейным праздникам сказал священник

Он добавил, что в дни, когда едят рыбу, можно и морепродукты.