Почему в Крапивное заговенье 11 июля нельзя жаловаться на жизнь Крапивное заговенье 11 июля: народные приметы и обычаи

Москва11 июл Вести.В народном календаре 11 июля называется Крапивное заговенье. Наши предки отмечали его накануне дня апостолов Петра и Павла, когда у православных верующих заканчивается Петров пост.

Этот праздник связан с завершением периода сбора молодой крапивы, которую наши предки считали особенно полезным растением, пишут "Вести-Томск".

Из крапивы делали отвары, добавляли в блюда, использовали в народной медицине и заготавливали на зиму. Считалось, что после 11 июля она теряет часть своих целебных свойств.

С этим днем связано несколько народных поверий. В частности, в этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся, лениться и откладывать важные дела, а также ломать растения без необходимости.

Также считалось нежелательным жаловаться на жизнь: предки верили, что тогда неприятности могут задержаться надолго говорится в публикации

При этом в Крапивное заговенье было принято собирать лекарственные травы, угощать близких блюдами из зелени, проводить время на природе, благодарить землю за урожай и париться в бане с крапивным веником. Считалось, что это избавляет от усталости, укрепляет здоровье и защищает организм человека от недугов.