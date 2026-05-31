Москва31 мая Вести.День Святой Живоначальной Троицы празднуют в воскресенье, 31 мая, православные христиане, напомнил "Интерфакс".

Троица, или Пятидесятница, один из двунадесятых церковных праздников, отмечается на пятидесятый день после Воскресения Христова. Ее празднование установлено в честь сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков написали в агентстве

В праздник Троицы, или Пятидесятницу, принято срывать веточки березы, приходить с ними в церковь или украшать березовым букетом дом.