Москва30 маяВести.Крым, Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики объявили 1 июня (понедельник) выходным днем. Это связано с празднованием православного праздника Троицы. Об этом сообщили в региональных органах власти, передает РИА Новости.
День Святой Троицы празднуется в этом году в воскресенье, 31 мая.
Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, дополнительный нерабочий праздничный день установлен 1 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицыприводятся слова помощника главы республики по информационной политики Ольги Курлаевой
В Херсонской области также уточнили, что так как праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник 1 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
В ДНР, ЛНР и Запорожской области понедельник также объявлен выходным.