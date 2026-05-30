В пяти регионах России 1 июня будет выходным днем из-за Троицы

Москва30 мая Вести.Крым, Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики объявили 1 июня (понедельник) выходным днем. Это связано с празднованием православного праздника Троицы. Об этом сообщили в региональных органах власти, передает РИА Новости.

День Святой Троицы празднуется в этом году в воскресенье, 31 мая.

Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, дополнительный нерабочий праздничный день установлен 1 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы приводятся слова помощника главы республики по информационной политики Ольги Курлаевой

В Херсонской области также уточнили, что так как праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник 1 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

В ДНР, ЛНР и Запорожской области понедельник также объявлен выходным.