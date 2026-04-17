Москва17 апр Вести.В Омской области 21 апреля официально объявлено нерабочим днем в связи с празднованием Радоницы. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на губернатора региона Виталия Хоценко.

По словам главы Омской области, он получил много обращений от жителей, и после консультаций с заинтересованными сторонами было принято положительное решение.

Мы посоветовались, и считаю, нужно на это обращение отреагировать положительно, и такой выходной день на Радоницу установить цитирует Виталия Хоценко агентство ТАСС

Инициативу также одобрила Омская Епархия.Радоница — день поминовения усопших, который отмечается на девятый день после Пасхи. В этот период верующие традиционно навещают могилы родных и близких.