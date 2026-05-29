Москва29 мая Вести.Троицкую родительскую субботу, которую также называют Вселенской, в 2026 году отмечают 30 мая. В этот день церковь молится обо всех усопших православных христианах.

В течение года установлено всего две Вселенские родительские субботы – Троицкая и Мясопустная, встречаемая за неделю до Великого поста. Троицкая же всегда отмечается накануне Святой Троицы, Пятидесятницы, которая в этом году приходится на 31 мая.

Церковный день начинается с вечера, поэтому и поминовение тоже начнется уже вечером в пятницу, 29 мая. Молиться можно не только за своих родных, но и за тех, кого некому помянуть.

Утром в субботу совершается литургия, после которой служат вселенскую панихиду. На Троицкую родительскую субботу верующие подают записки с именами усопших. Можно заказать сорокоуст об упокоении.

Кладбище правильнее посещать в субботу после службы. Обычно в этот день приводят в порядок могилы близких, оставляют лампадки. Но есть строгое правило – не устраивать на кладбище застолий, не допускать распития спиртных напитков и не шуметь.

Можно оставить на могиле ветки березы – символа праздника Троицы, хотя никакого сакрального смысла в этом нет. Это народный обычай, а не церковное правило.

Если нет возможности посетить могилы родных, помяните их дома. Обычно это скромный стол без излишеств. Готовят кутью, блины, кисель.

Не ссорьтесь, не раздражайтесь, не занимайтесь разного рода гаданиями. Помните, что главное в этот день – молитва и добрые дела.