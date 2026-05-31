Патриарх Кирилл: забывших обеты монахов ждет наказание при жизни Патриарх Кирилл заявил, что забывших обеты монахов ждет наказание при жизни

Москва31 мая Вести.В своей проповеди на день Святой Троицы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что монахов, забывающих о своих монашеских обетах, ждет наказание при жизни.

Праздник Святой Троицы, называемый также Пятидесятницей, празднуют на пятидесятый день после Пасхи. В 2026 году он выпал на 31 мая.

Присутствие в монастыре требует от тех, кто взял на себя ответственность и готовность жить в обители преподобной, служить Церкви верой и правдой… Тот, кто нарушает монашеские обеты, кто забывает о своем монашеском призвании, нередко еще при жизни получает и на себе испытывает Божие наказание сказал патриарх в проповеди после литургии в Троице-Сергиевой лавре

По его словам, за взятые на себя обязательства монаху придется держать ответ на Страшном суде.

Согласно церковному преданию, на пятидесятый день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух. Они заговорили на разных языках и смогли проповедовать учение Христа разным народам. Именно поэтому в христианстве Троицу считают днем рождения Церкви. В этот праздник храмы украшают березовыми ветвями и цветами, а священники служат в зеленых облачениях.