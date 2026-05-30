Священник объяснил, можно ли на Троицкой вечерне молиться за самоубийц Священник опроверг заблуждение о поминании самоубийц на Троицкой вечерне

Москва30 мая Вести.Благочинный Жуковского церковного округа Московской области иерей Димитрий Денисов в беседе с ТАСС опроверг существующее заблуждение о том, что на вечернем богослужении в праздник Троицы якобы поминаются самоубийцы.

По его словам, это абсолютное заблуждение. Священнослужитель пояснил, что его причиной среди плохо разбирающихся в церковных канонах является то, что в произносимой на праздничном богослужении заупокойной молитве перечисляются разные ситуации, при которых человек мог уйти из жизни.

Подобное перечисление связано с поминанием всех, кто когда-либо жил на земле, и никак не относится к тем, кто, воспротивившись воле Господа, совершил грех самоубийства объяснил благочинный

Однако, отметил Димитрий Денисов, в совершаемой самостоятельно в домашних условиях так называемой "келейной молитве" поминовение совершивших грех суицида допустимо.

Священнослужитель рассказал, что есть несколько исключительно келейных молитв. Это молитвы преподобным Льву Оптинскому и Паисию Величковскому, а также мученику Уару. Они, подчеркнул благочинный, связаны с мольбой об облегчении "загробной участи" таких людей.

Сегодня, 30 мая, у православных Вселенская Троицкая родительская суббота, когда в храмах молятся за ушедших в мир иной. А завтра, 31 мая, – Святая Троица.

Один из главных праздников, который символизирует рождение Церкви, отмечается на 50 день после Пасхи и поэтому еще называется Пятидесятницей. В православии на Троицу вспоминают сошествие Святого Духа.