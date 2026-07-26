Родителям сообщили, какому святому молиться о защите детей и даровании терпения Зампред ВРНС Иванов: Святому Гавриилу молятся об избавлении от детских недугов

Москва26 июл Вести.Об исцелении болезней и в особенности детских молятся Святому Гавриилу, рассказал NEWS.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

Шестилетний мальчик был похищен и замучен за то, что не отрекся от Христа и не принял иудейскую веру. Его тело осталось нетленным, и от него стали совершаться многочисленные чудеса исцелений, рассказал Иванов.

Ему молятся об исцелении от болезней, особенно от детских недугов. Ему молятся о защите детей от злых людей и всяких напастей. Ему молятся о даровании родителям терпения и мудрости в воспитании детей пояснил он

26 июля православная церковь поминает Святого Гавриила. Особенно он почитается в Белоруссии, Польше и России, отметил Иванов.