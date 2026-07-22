Молебен и крестный ход к памятнику князю Владимиру проведут в День Крещения Руси

День Крещения Руси отметят крестным ходом к памятнику князю Владимиру и молебном Молебен и крестный ход к памятнику князю Владимиру проведут в День Крещения Руси

Москва22 июл Вести.Русская православная церковь отметит День Крещения Руси богослужением в Успенском соборе Кремля, крестным ходом к памятнику князю Владимиру и праздничным молебном, сообщает Московский патриархат со ссылкой на зампреда синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

День Крещения Руси празднуют 28 июля.

Кипшидзе на пресс-конференции рассказал, что торжества пройдут в соответствии с традицией последних лет: состоятся богослужения в Успенском соборе Московского Кремля, затем представители РПЦ крестным ходом пройдут к памятнику равноапостольному князю Владимиру.

...Будет отслужен праздничный молебен, и святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратится с пастырским словом к собравшимся заявил зампред синодального отдела

Также традиционные праздничные богослужения состоятся в большинстве монастырей и храмов РПЦ в России и за рубежом.

В ходе пресс-конференции обсуждался глубинный смысл выбора православия князем Владимиром.

В частности, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан отметил, что сегодня страна сталкивается с большими вызовами, и особенно важно, "чтобы люди понимали , во что они верят и какие ценности для них главные".

Значительная часть нашего общества обращается к поискам каких-то суверенных истоков проектирования будущего. И, конечно, такими истоками, вне всякого сомнения, является тот выбор православия, который был осуществлен тысячу лет назад, прежде всего как выбор веры отметил епископ Силуан

В этом году православные отмечают 1038 лет Крещения Руси. Принятие христианства способствовало быстрому укреплению государственных институтов Руси, содействовало проникновению византийской культуры как наследницы античной традиции.