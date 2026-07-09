Путин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения Луки Крымского в 2027 году Путин поручил организовать праздование 150-летия со дня рождения Луки Крымского

Москва9 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об организации празднования 150-летия со дня рождения Луки Крымского в 2027 году в России. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Учитывая значительный вклад святителя Луки Крымского (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, развитие медицины, науки и в связи с исполняющимся в 2027 году 150-летием со дня его рождения, постановляю провести в 2027 году мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня рождения указано в документе

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил учредить профильные смены, популяризирующие русский язык и литературу, в детских лагерях.