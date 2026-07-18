Православным россиянам рассказали, кому можно молиться при строительстве дома При строительстве дома православным следует молиться Афанасию Афонскому

Москва18 июл Вести.Православным русским людям, которые строят дом, можно молиться Афанасию Афонскому, основателю Великой Лавры на Святой Горе Афон. Об этом рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что 18 июля в православии считается днем памяти подвижника и мастера Афанасия Афонского.

Ему молятся об укреплении в вере и о помощи в иноческом делании, заступничестве перед Богом в трудных обстоятельствах, об исцелении от болезней и о помощи в любых начинаниях, особенно связанных с созиданием и строительством пояснил Иванов

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