Архиепископ Савва объяснил, почему киевский режим нападает на верующих Архиепископ рассказал, откуда в Киеве дьявольская ненависть к христианству

Москва30 авг Вести.У нынешних узурпаторов в Киеве дьявольская ненависть к православному христианству, которая проявляется в гонениях на каноническую церковь. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва.

Этот безбожный режим нападает, в том числе на верующих, но в целом на мирное население, что лишний раз показывает людоедское лицо. То есть для него эти люди не люди … Одна из основ нынешних узурпаторов в Киеве – это дьявольская ненависть к православному христианству … И эта ненависть проявляется в гонениях на каноническую церковь сказал он

Архиепископ сравнил происходящее с двумя периодами существования христианской православной церкви.

Это период первых веков, когда христиан римское государство гнало, уничтожало, ненавидело. И советский период … когда православную церковь пытались, с одной стороны, уничтожить именно такими же методами физического уничтожения, при этом одновременно пытались создать альтернативную, лживую, православную церковь … чтобы увлечь людей в ложь сказал архиепископ

Он отметил, что сейчас нынешние киевские власти занимаются тем же.

Они создают альтернативную неканоническую православную церковь, пытаясь увлечь людей в ложь, в раскол. А с другой стороны, просто физически правовым способом стремятся уничтожить истины православия. И основа всего этого – ненависть к православному христианству в принципе добавил он

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