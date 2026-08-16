Москва16 авг Вести.Гонения на церковь являются самым благодатным и золотым временем для нее, поскольку в этот период отсекаются люди, ищущие выгоду, и остаются только искренне верующие. Об этом ИС "Вести" заявил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, комментируя давление на Украинскую православную церковь (УПЦ).

Это самое благодатное, золотое время для церкви, потому что когда церковь гонят – это самое прекрасное время. Мы получаем плод новомучеников и исповедников, тех людей, которые проливают за Христа свою кровь. И Святые отцы нам постоянно об этом указывают: не время благоденствия, а именно время гонений на Церковь всегда считалось самым прекрасным временем для укрепления веры. Ибо отсекаются те, кто пришел ради хлеба-укуса, а кто остался ради Иисуса сказал он

Ранее настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин заявил, что в борьбе с православной церковью на Украине несколько десятков священников пропали без вести, пострадали многие верующие, которые встают на защиту церкви.