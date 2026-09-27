Профессор Перевезенцев уверен, что положение УПЦ изменится после завершения СВО Историк Перевезенцев: победа России в СВО вернет справедливость для УПЦ

Москва27 сен Вести.Притеснения Украинской православной церкви (УПЦ) игнорируются мировым сообществом из-за неприязни к России, однако ситуация кардинально изменится в пользу церкви после победы России.

РФ докажет свою силу и правоту после победы в СВО, заявил ИС "Вести" профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

По его убеждению, лишь та сила, что опирается на правду, обретает вес в глазах мирового сообщества. Православная Россия обладает этой силой и этой правдой, а грядущая победа ознаменует собой начало новой эпохи.

Глаза закрывать на притеснение Украинской православной церкви (УПЦ) на 81-й сессии Генассамблеи ООН выгодно всем, кому не нравится Россия, кто боится подъема русского православного духа. Я думаю, ситуация очень здорово поменяется на Украине и в том числе с положением Украинской православной церкви, когда мы победим. Потому что надо понимать, что в международных отношениях ценят прежде всего силу. Силу, за которой есть правда. У нас есть сила, у нас есть правда. Когда победим, все изменится заявил профессор Перевезенцев

Украинская православная церковь (УПЦ) - исторически самоуправляемая церковь с правами широкой автономии в составе Московского патриархата (УПЦ МП). Ее каноничность признается Русской православной церковью (РПЦ) и рядом других поместных церквей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) с марта 2024 года насильно мобилизовали 122 православных священника УПЦ. Статистику всех известных случаев задержания и принудительной мобилизации священников УПЦ обнародовал Союз православных журналистов.