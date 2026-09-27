Москва27 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Россия якобы должна "доказать, хочет ли она мира", напомнив ему слова из Евангелия.

Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас (Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6). Это ему как члену ХДС я напоминаю, чтобы был повод Евангелие открыть, раз христианский демократ сказала Захарова в комментарии "Звезде"

Встреча Лаврова и Вадефуля прошла накануне в штаб-квартире ООН по инициативе германской стороны. Она продлилась 22 минуты.

Дипломат отметила, что на переговорном столе лежал доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима", который немецкий министр "стыдливо прикрыл блокнотом".

Ранее Вадефуль прокомментировал встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявив, что Россия должна продемонстрировать миру заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине.