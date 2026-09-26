Москва26 сен Вести.Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН вызвала большой интерес у журналистов.

В субботу Лавров выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, после чего ответил на вопросы представителей СМИ по итогам недели высокого уровня.

На пресс-брифинге собрался полный зал. Свободных мест не было даже несмотря на выходной день.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров провел 14 двусторонних встреч в третий день недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Собеседниками министра стали зампредседателя Руководящего президентского совета Йемена, вице-президент Уганды, премьер-министр Барбадоса, а также министры иностранных дел Ирака, Индии, Казахстана, Сингапура, Судана, Кувейта, Гватемалы, Уругвая, Гайаны, Марокко и Мальдив.