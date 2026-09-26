Москва26 сен Вести.Россия может согласиться на перемещение систем С-400 из Турции только при условии, что это будет дружественная страна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Министр напомнил, что Анкара не может перемещать комплексы за пределы своей территории без официального согласия России. По его словам, турецкая сторона пока не обращалась к Москве с соответствующим запросом.

Мы рассмотрим любое предложение, я не буду сейчас комментировать, но есть такие возможности только исключительно с нашего согласия, когда страна, куда могут быть направлены эти системы С-400, будет ответственной и будет находиться в дружеских отношениях с РФ подчеркнул он

Лавров добавил, что Россия должна быть уверена в невозможности дальнейшей передачи комплексов. Он связан это со случаями, когда страны Европы приобретали вооружения в других регионах мира, а затем передавали их Украине.

Турция заключила контракт с Россией на поставку комплекта С-400 в 2017 году и получила его в 2019-м. США после отказа Анкары от российских систем исключили Турцию из программы F-35 и ввели санкции против руководителей ее оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Ранее Bloomberg сообщило, что Анкара добивается согласия Москвы на перепродажу С-400. По данным агентства, это является одним из условий Вашингтона для возвращения Турции в программу поставок истребителей.