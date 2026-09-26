Лавров: Турция знает, что не сможет перемещать системы С-400 без согласия РФ

Лавров сообщил, что Турция не обращалась с вопросом о системах С-400 Лавров: Турция знает, что не сможет перемещать системы С-400 без согласия РФ

Москва26 сен Вести.Турция знает, что не сможет перемещать системы С-400 без согласия РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

По словам дипломата, Анкара пока не обращалась к России с просьбой разрешить передачу комплексов другому государству.

Не было такого к нам обращения… Они прекрасно знают, что, если они когда-то захотят эти системы куда-то переместить за пределы своей границы, они этого сделать не могут без нашего официального согласия сказал Лавров

Глава МИД пояснил, что контракт на поставку С-400 предусматривает соблюдение сертификата конечного пользователя.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Анкара добивается разрешения Москвы на перепродажу приобретенных ранее С-400. Отказ от российских комплексов является одним из условий, выдвинутых США для возвращения Турции в программу производства истребителей пятого поколения F-35.