Москва26 сенВести.Турция знает, что не сможет перемещать системы С-400 без согласия РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.
По словам дипломата, Анкара пока не обращалась к России с просьбой разрешить передачу комплексов другому государству.
Не было такого к нам обращения… Они прекрасно знают, что, если они когда-то захотят эти системы куда-то переместить за пределы своей границы, они этого сделать не могут без нашего официального согласиясказал Лавров
Глава МИД пояснил, что контракт на поставку С-400 предусматривает соблюдение сертификата конечного пользователя.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Анкара добивается разрешения Москвы на перепродажу приобретенных ранее С-400. Отказ от российских комплексов является одним из условий, выдвинутых США для возвращения Турции в программу производства истребителей пятого поколения F-35.