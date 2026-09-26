Журналист Карлсон: через 10 лет Украины может уже не быть

Такер Карлсон допустил исчезновение Украины через 10 лет Журналист Карлсон: через 10 лет Украины может уже не быть

Москва26 сен Вести.Украина как государство может исчезнуть в течение ближайших десяти лет. Соответствующий прогноз сделал американский журналист Такер Карлсон.

Среди вероятных предпосылок к распаду страны он назвал возможность для иностранцев покупать на Украине земли сельскохозяйственного назначения, а также тенденцию на замещение местного населения представителями других наций.

Возможно, что через десять лет Украины уже не будет​​​. Ее земля будет принадлежать иностранцам, население будет состоять из иностранцев, и нации не станет сказал Карлсон в эфире своего подкаста на видеохостинге YouTube

Из-за нехватки рабочей силы украинские власти при Владимире Зеленском стали чаще привлекать иностранцев для поддержания экономики страны, добавил Карлсон.

Журналист также отметил, что спецоперация стала вынужденным ответом России на растущую агрессию со стороны киевского режима.