Москва26 сенВести.Украина как государство может исчезнуть в течение ближайших десяти лет. Соответствующий прогноз сделал американский журналист Такер Карлсон.
Среди вероятных предпосылок к распаду страны он назвал возможность для иностранцев покупать на Украине земли сельскохозяйственного назначения, а также тенденцию на замещение местного населения представителями других наций.
Возможно, что через десять лет Украины уже не будет. Ее земля будет принадлежать иностранцам, население будет состоять из иностранцев, и нации не станетсказал Карлсон в эфире своего подкаста на видеохостинге YouTube
Из-за нехватки рабочей силы украинские власти при Владимире Зеленском стали чаще привлекать иностранцев для поддержания экономики страны, добавил Карлсон.
Журналист также отметил, что спецоперация стала вынужденным ответом России на растущую агрессию со стороны киевского режима.