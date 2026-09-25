Москва25 сенВести.Американский журналист Такер Карлсон считает, что единственной причиной продолжения украинского кризиса является передача Киеву разведывательной информации со стороны США. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.
По словам журналиста, Россия вынуждена отвечать на растущую агрессию со стороны ВСУ.
Если бы не поддержка со стороны США, то никакой Украины бы не было, и уж точно не было бы никаких украинских военных усилийсказал он
Карлсон добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский лишил украинцев гражданских прав и фактически превратил их в заложников.
Ранее лидер киевского режима заявил, что надеется, что после завершения украинского конфликта не будет убит согражданами.