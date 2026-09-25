Карлсон: если бы не разведка США, конфликт на Украине давно бы закончился

Карлсон обвинил США в разжигании украинского конфликта Карлсон: если бы не разведка США, конфликт на Украине давно бы закончился

Москва25 сен Вести.Американский журналист Такер Карлсон считает, что единственной причиной продолжения украинского кризиса является передача Киеву разведывательной информации со стороны США. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

По словам журналиста, Россия вынуждена отвечать на растущую агрессию со стороны ВСУ.

Если бы не поддержка со стороны США, то никакой Украины бы не было, и уж точно не было бы никаких украинских военных усилий сказал он

Карлсон добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский лишил украинцев гражданских прав и фактически превратил их в заложников.

Ранее лидер киевского режима заявил, что надеется, что после завершения украинского конфликта не будет убит согражданами.