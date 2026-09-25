В Ульяновске восстанавливать объекты после атаки будут мобильные рабочие бригады

Массированная атака БПЛА на Ульяновскую область: что известно к этому часу В Ульяновске восстанавливать объекты после атаки будут мобильные рабочие бригады

Москва25 сен Вести.Крупной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов подвергся Ульяновск в ночь на 25 сентября. В воздушном пространстве Ульяновской области были ликвидированы десятки украинских беспилотников.

По словам губернатора региона Алексея Русских, целью удара было промышленное предприятие. Оно получило повреждения, последствия атаки ликвидируются.

Также пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Для жителей наиболее сильно поврежденного дома на базе гостиницы "Волга" развернут пункт временного размещения.

По уточненным данным, 8 человек получили ранения, четверо из них госпитализированы. Среди раненых двое детей. СК возбудил уголовное дело о теракте.

В целях безопасности во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования Ульяновской области 25 сентября отменены занятия.

После атаки были зафиксированы повреждения контактной сети трамвайных путей. На части улиц в целях безопасности перекрыто движение. Также поврежден участок теплотрассы, сообщил глава города Александр Болдакин.

Для ликвидации последствий создан оперативный штаб. На местах работают оперативные службы. Губернатор поручил мобилизовать рабочие бригады для восстановления объектов после атаки беспилотников.