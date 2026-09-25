Москва25 сенВести.В связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Ульяновской области возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В ночь на 25 сентября украинские боевики нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым строениям Ульяновска.
Главным следственным управлением Следственного комитета России по факту массированной атаки вооруженных формирований Украины на Ульяновскую область возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)говорится в сообщении
В результате нападения зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры, среди мирных граждан есть пострадавшие.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что целью атаки беспилотников было промышленное предприятие.
Глава региона после атаки БПЛА провел совещание с силовиками и военными.