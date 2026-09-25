СК: в связи с атакой на Ульяновскую область возбуждено дело о теракте

СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой на Ульяновскую область СК: в связи с атакой на Ульяновскую область возбуждено дело о теракте

Москва25 сен Вести.В связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Ульяновской области возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ночь на 25 сентября украинские боевики нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым строениям Ульяновска.

Главным следственным управлением Следственного комитета России по факту массированной атаки вооруженных формирований Украины на Ульяновскую область возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) говорится в сообщении

В результате нападения зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры, среди мирных граждан есть пострадавшие.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что целью атаки беспилотников было промышленное предприятие.

Глава региона после атаки БПЛА провел совещание с силовиками и военными.