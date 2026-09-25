Бывшему премьер-министру РФ Касьянову может грозить до двух лет лишения свободы

Бывшему премьер-министру России Касьянову грозит до двух лет тюрьмы Бывшему премьер-министру РФ Касьянову может грозить до двух лет лишения свободы

Москва25 сен Вести.Бывшему главе правительства России Михаилу Касьянову (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) в случае открытия уголовного дела могут назначить наказание сроком до двух лет лишения свободы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

24 сентября прокуратура Москвы сообщила, что добивается возбуждения в отношении бывшего политика уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Надзорное ведомство напомнило, что ранее в соответствии со ст. 19.34 КоАП РФ Касьянова привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Прокуратура указала, что, находясь за пределами России, он продолжал публиковать сообщения и материалы без обязательной маркировки.

Касьянов занимал должность главы правительства с мая 2000 по февраль 2004 года. На этот пост он был назначен из Министерства финансов, которое возглавлял в течение года до премьерства. В 2022 году бывший политик покинул Россию.