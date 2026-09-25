Москва25 сенВести.Бывшему главе правительства России Михаилу Касьянову (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) в случае открытия уголовного дела могут назначить наказание сроком до двух лет лишения свободы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
24 сентября прокуратура Москвы сообщила, что добивается возбуждения в отношении бывшего политика уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
Надзорное ведомство напомнило, что ранее в соответствии со ст. 19.34 КоАП РФ Касьянова привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.
Прокуратура указала, что, находясь за пределами России, он продолжал публиковать сообщения и материалы без обязательной маркировки.
Касьянов занимал должность главы правительства с мая 2000 по февраль 2004 года. На этот пост он был назначен из Министерства финансов, которое возглавлял в течение года до премьерства. В 2022 году бывший политик покинул Россию.