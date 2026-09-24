Против Михаила Касьянова требуют возбудить уголовное дело Прокуратура хочет возбудить уголовное дело в отношении Михаила Касьянова

Москва24 сен Вести.Московская прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Михаила Касьянова (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорный орган указывает, что Касьянова дважды привлекали к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иноагента, однако он продолжил их допускать.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Касьянова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Михаил Касьянов занимал пост главы правительства в 2000-2004 годах. С 1999-го по 2000-й был министром финансов РФ. Покинул Россию в 2022-м.