Блогер Юрий Дудь внесен в перечень экстремистов и террористов

Блогера Юрия Дудя признали террористом и экстремистом Блогер Юрий Дудь внесен в перечень экстремистов и террористов

Москва23 сен Вести.Блогер Юрий Дудь, ранее признанный в России иностранным агентом, попал в обновленный перечень Росфинмониторинга лиц и организаций, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом. Реестр ведомства обновился в среду.

Включение в список влечет финансовые ограничения: банки обязаны заблокировать средства фигурантов реестра и прекратить их обслуживание.

Дудь находится в реестре иноагентов Минюста с апреля 2022 года.

Ранее блогер был оштрафован Лефортовским районным судом, который признал Дудя виновным в нарушении порядка деятельности иноагента. Ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.