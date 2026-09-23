Москва23 сенВести.Блогер Юрий Дудь, ранее признанный в России иностранным агентом, попал в обновленный перечень Росфинмониторинга лиц и организаций, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом. Реестр ведомства обновился в среду.
Включение в список влечет финансовые ограничения: банки обязаны заблокировать средства фигурантов реестра и прекратить их обслуживание.
Дудь находится в реестре иноагентов Минюста с апреля 2022 года.
Ранее блогер был оштрафован Лефортовским районным судом, который признал Дудя виновным в нарушении порядка деятельности иноагента. Ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.