Москва20 авгВести.Столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Андрея Меньшикова (признан иноагентом в РФ), известного под псевдонимом Лигалайз, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным прокуратуры Москвы, 49-летний рэпер дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах.
В ведомстве уточнили, что находящийся за пределами России Меньшиков продолжил публиковать в социальных сетях материалы без указания на то, что они созданы и распространяются лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Меньшикова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФговорится в публикации прокуратуры Москвы, размещенной в MAX
Речь идет о возможном уголовном преследовании по статье УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.
Ход рассмотрения материалов взят на прокурорский контроль.