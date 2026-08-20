Прокуратура подготовила материалы для возбуждения дела на рэпера Лигалайза Прокуратура Москвы инициирует возбуждение дела в отношении рэпера Лигалайза

Москва20 авг Вести.Столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Андрея Меньшикова (признан иноагентом в РФ), известного под псевдонимом Лигалайз, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры Москвы, 49-летний рэпер дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах.

В ведомстве уточнили, что находящийся за пределами России Меньшиков продолжил публиковать в социальных сетях материалы без указания на то, что они созданы и распространяются лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Меньшикова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ говорится в публикации прокуратуры Москвы, размещенной в MAX

Речь идет о возможном уголовном преследовании по статье УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

Ход рассмотрения материалов взят на прокурорский контроль.