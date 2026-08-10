Мэр Вильнюса считает, что Моргенштерн может угрожать Литве Мэр Вильнюса просит спецслужбы Литвы оценить, угрожает ли Моргенштерн стране

Москва10 авг Вести.Мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас обратился с просьбой к Департаменту госбезопасности Литвы и полиции оценить, является ли рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в список иноагентов) угрозой национальной безопасности республики. Об этом сообщил телеканал LRT.

Бянкунскас обратился к правоохранителям после того, как Главный административный суд Литвы снял с Моргенштерна запрет на въезд в страну.

Российский исполнитель Моргенштерн в четвертый раз пытается приехать в Вильнюс... Абсурд и насмешка над государством - иначе не назовешь… Чтобы закрыть этот вопрос, я обратился в Департамент государственной безопасности и полицию с просьбой оценить возможные риски для национальной безопасности нашего государства и общественного порядка цитирует телеканал мэра Вильнюса

Ранее Моргенштерн прошел обряд гиюра, после которого официально стал евреем и сменил имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн.

На фоне перехода в иудаизм рэпер начал публично произносить монологи о религии и любви к Израилю, а также исполнять религиозные песни на своих концертах.

По мнению психиатра Василия Шурова, Моргенштерн ушел в религию, чтобы привлечь к себе внимание и относиться к его религиозности серьезно не стоит.