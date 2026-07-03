Мэрия Таллина отказала в проведении концерта с репертуаром рэпера Мота

Власти Таллина не согласовали концерт с песнями рэпера Мота Мэрия Таллина отказала в проведении концерта с репертуаром рэпера Мота

Москва3 июл Вести.Мэрия Таллина не выдала разрешение на проведение концерта музыканта Артемия Иванова, исполняющего песни российского рэпера Мота (Матвея Мельникова). Об этом сообщил вице-мэр города Тийт Терик, его слова приводит издание Postimees.

По словам Терика, решение связано с содержанием песен, которое, по мнению городских властей, не соответствует текущему общественно-политическому контексту.

В текстах песен Мельникова есть такие посылы, которые в контексте не кажутся самыми уместными сказал вице-мэр

Он также заявил, что музыкальный посыл российского рэпера не вписывается в культурное пространство Эстонии.

Ранее эстонские СМИ ошибочно сообщили, что речь идет о концерте самого Мота. Позднее публикация была уточнена: выступить в Таллине планировал Артемий Иванов с программой, состоящей из песен российского рэпера.

Между тем ирландский журналист Чей Боуз призвал изучать уровень помешанности на Украине и русофобии в Эстонии.