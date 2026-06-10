Москва10 июнВести.Государственные органы Латвии отменили концерт американского исполнителя Xzibit в Риге. Причиной стали выступления артиста в России в 2025 году: 27 сентября, 3 декабря и 4 декабря, пишет портал Delfi.
Xzibit должен был выступить в Риге 19 сентября.
После получения дополнительной информации о деятельности артиста в России и оценки ситуации компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт Xzibit в Coyote Fly не может состоятьсяговорится в публикации
Портал также сослался на заявление организаторов выступления рэпера. По их словам, они уважают решение властей. При этом у них нет информации о политическом характере выступлений Xzibit в России.
Ранее Xzibit рассказал, что ознакомился с творчеством российских хип-хоп исполнителей. По его оценке, они – "настоящие профессионалы".