Mash: Меладзе полностью отказался от выступлений в России

Валерий Меладзе полностью отказался от концертов в России Mash: Меладзе полностью отказался от выступлений в России

Москва18 июл Вести.Певец Валерий Меладзе отказался от выступлений в России из-за опасений после нескольких скандалов. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, это связано с проверками на финансирование ВСУ и отменой концерта в Киргизии.

Уточняется, что певец продолжает выступать на зарубежных площадках для русскоязычной публики – главным образом в Дубае. Между гастролями он живет в Испании.

Ранее сообщалось, что брат Валерия Меладзе, продюсер и композитор Константин Меладзе заработал на своем лейбле "Меладзе Мьюзик" более 100 миллионов рублей. Одним из самых известных проектов Константина Меладзе является группа "ВИА Гра".