Лепс отменил концерты, запланированные в Сочи и Геленджике

Григорий Лепс отменил концерты в Сочи и Геленджике из-за логистических проблем Лепс отменил концерты, запланированные в Сочи и Геленджике

Москва8 июл Вести.Народный артист России Григорий Лепс сообщил об отмене двух концертов, запланированных в Сочи и Геленджике. Певец объяснил решение возникшими логистическими проблемами.

Деньги за билеты вернут на карты.

Мы вынуждены отменить концерты, которые запланированы на 9 июля в КЗ "Фестивальный" и 11 июля в Геленджик-Арене. Это решение связано исключительно с возникшими беспрецедентными логистическими проблемами отметил артист

Григорий Лепс принес извинения.

Ранее сообщалось, что музыкант не смог вылететь на концерт в Сочи из-за ограничений в аэропорту.