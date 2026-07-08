Москва8 июлВести.Народный артист России Григорий Лепс сообщил об отмене двух концертов, запланированных в Сочи и Геленджике. Певец объяснил решение возникшими логистическими проблемами.
Деньги за билеты вернут на карты.
Мы вынуждены отменить концерты, которые запланированы на 9 июля в КЗ "Фестивальный" и 11 июля в Геленджик-Арене. Это решение связано исключительно с возникшими беспрецедентными логистическими проблемамиотметил артист
Григорий Лепс принес извинения.
Ранее сообщалось, что музыкант не смог вылететь на концерт в Сочи из-за ограничений в аэропорту.