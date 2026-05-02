В аэропортах Геленджика и Сочи ввели ограничения на полеты

Аэропорты Геленджика и Сочи приостановили прием и отправку авиарейсов В аэропортах Геленджика и Сочи ввели ограничения на полеты

Москва2 мая Вести.Аэропорты в Геленджике и Сочи временно работают с ограничениями. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в MAX.

Он пояснил, что прием и отправка самолетов приостановлены из соображений безопасности.

Аэропорты Геленджик, Сочи – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении

Уточняется, что в Геленджике, согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

Также прием и выпуск самолетов временно ограничены в аэропорту Пензы.