Москва2 маяВести.Аэропорты в Геленджике и Сочи временно работают с ограничениями. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в MAX.
Он пояснил, что прием и отправка самолетов приостановлены из соображений безопасности.
Аэропорты Геленджик, Сочи – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении
Уточняется, что в Геленджике, согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.
Также прием и выпуск самолетов временно ограничены в аэропорту Пензы.