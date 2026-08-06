Росавиация сообщила о закрытии для полетов аэропортов Сочи и Геленджика

Аэропорты Сочи и Геленджика приостановил свою работу Росавиация сообщила о закрытии для полетов аэропортов Сочи и Геленджика

Москва6 авг Вести.В ночь на четверг, 6 августа, в целях безопасности закрыли для полетов аэропорты Сочи и Геленджика, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в сообщениях, которых были опубликованы в 01.53 и 01.54 по московскому времени

В Росаивации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.

Для Геленджика это дополнительные ограничения, согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.