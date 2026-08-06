Москва6 авгВести.В ночь на четверг, 6 августа, в целях безопасности закрыли для полетов аэропорты Сочи и Геленджика, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в сообщениях, которых были опубликованы в 01.53 и 01.54 по московскому времени
В Росаивации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.
Для Геленджика это дополнительные ограничения, согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.