Росавиация: в аэропорту Геленджика введены ограничения на полеты

Аэропорт Геленджика приостановил свою работу Росавиация: в аэропорту Геленджика введены ограничения на полеты

Москва5 июл Вести.Вечером в воскресенье, 5 июля, в аэропорту Геленджика в целях безопасности ввели дополнительные ограничения на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропорту Геленджика дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 23.13 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.

Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00 по московскому времени.