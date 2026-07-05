Москва5 июлВести.Вечером в воскресенье, 5 июля, в аэропорту Геленджика в целях безопасности ввели дополнительные ограничения на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропорту Геленджика дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 23.13 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.
Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00 по московскому времени.