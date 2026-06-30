Росавиация: в аэропорту Геленджика введены дополнительные ограничения на полеты

Аэропорт Геленджика закрыт для полетов Росавиация: в аэропорту Геленджика введены дополнительные ограничения на полеты

Москва30 июн Вести.Вечером во вторник, 30 июня, в аэропорту Геленджика введены дополнительные ограничения на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропорту Геленджика введены дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 23.14 по московскому времени.

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов. По действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.