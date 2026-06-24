Москва24 июнВести.Утром в среду, 24 июня, аэропорт Геленджика временно закрыли для полетов, введены дополнительные ограничения, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в сообщении, оно было опубликовано в 05.56 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.
По действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.