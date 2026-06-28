Лепс отменил концерт в Сочи из-за трудностей с вылетом из Москвы

Лепс не смог вылететь на концерт в Сочи из-за ограничений в аэропорту Лепс отменил концерт в Сочи из-за трудностей с вылетом из Москвы

Москва28 июн Вести.Народный артист РФ Григорий Лепс не смог провести концерт в Сочи по логистическим обстоятельствам. Его рейс Москва – Сочи отменили из-за ограничений в аэропорту города-курорта. Об этом певец предупредил своих зрителей в Telegram-канале.

По словам Лепса, об отмене рейса он с командой узнал на борту самолета. Других билетов на ближайшее время не было.

В связи с этим мы вынуждены отменить концерт, который должен был состояться 28 июня 2026 года в КЗ "Фестивальный". Это решение связано исключительно с возникшими логистическими обстоятельствами отмечается в сообщении

Деньги за билеты покупателям будут возвращены.

Григорий Лепс принес свои извинения за доставленные неудобства.