Москва28 июнВести.Народный артист РФ Григорий Лепс не смог провести концерт в Сочи по логистическим обстоятельствам. Его рейс Москва – Сочи отменили из-за ограничений в аэропорту города-курорта. Об этом певец предупредил своих зрителей в Telegram-канале.
По словам Лепса, об отмене рейса он с командой узнал на борту самолета. Других билетов на ближайшее время не было.
В связи с этим мы вынуждены отменить концерт, который должен был состояться 28 июня 2026 года в КЗ "Фестивальный". Это решение связано исключительно с возникшими логистическими обстоятельствамиотмечается в сообщении
Деньги за билеты покупателям будут возвращены.
Григорий Лепс принес свои извинения за доставленные неудобства.