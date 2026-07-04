Москва4 июл Вести.Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе собирается заняться продюсированием нового коллектива. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник, который не уточнил, в какой именно стране будет реализован этот проект.

После начала специальной военной операции Меладзе покинул Россию. Сейчас в публичном пространстве он появляется редко. По данным СМИ, в настоящее время он проживает в Италии. В прошлом году продюсер объявил о закрытии своего главного проекта — группы "ВИА Гра", существовавшей с 2000 года в течение 25 лет. Последней работой коллектива стала песня Galileo.

В апреле 2026 года РИА Новости на основе кадастровых документов узнало, что Меладзе продал свою виллу на озере Гарда на севере Италии бразильским миллионерам.