Лейбл сестры Валерия Меладзе заработал более 142 млн рублей за 2025 год

Москва12 апр Вести.Лейбл сестры певца Валерия Меладзе Лианы заработал более 142 миллионов рублей за 2025 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию "Контур.Фокус".

По имеющимся данным, выручка лейбла "Вельвет Мьюзик" в конце 2025 года составила 295,9 миллиона рублей, при этом чистая прибыль достигла 142,7 миллиона рублей. По сравнению с показателями годом ранее она выросла на 31,5 миллиона рублей.

Учредителями компании являются Лиана Меладзе, Алевтина Михайлова и Елизавета Феофанова. Лейбл работает с такими артистами, как с такими артистами, как Мари Краймбрери, группа "Винтаж", Nyusha, Владимир Пресняков, Наталья Подольская.

Ранее сообщалось, что брат Валерия Меладзе, продюсер и композитор Константин Меладзе заработал на своем лейбле "Меладзе Мьюзик" более 100 миллионов рублей. Одним из самых известных проектов Константина Меладзе является группа "ВИА Гра".

В настоящее время братья живут за пределами РФ.