Москва12 апрВести.Лейбл сестры певца Валерия Меладзе Лианы заработал более 142 миллионов рублей за 2025 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию "Контур.Фокус".
По имеющимся данным, выручка лейбла "Вельвет Мьюзик" в конце 2025 года составила 295,9 миллиона рублей, при этом чистая прибыль достигла 142,7 миллиона рублей. По сравнению с показателями годом ранее она выросла на 31,5 миллиона рублей.
Учредителями компании являются Лиана Меладзе, Алевтина Михайлова и Елизавета Феофанова. Лейбл работает с такими артистами, как с такими артистами, как Мари Краймбрери, группа "Винтаж", Nyusha, Владимир Пресняков, Наталья Подольская.
Ранее сообщалось, что брат Валерия Меладзе, продюсер и композитор Константин Меладзе заработал на своем лейбле "Меладзе Мьюзик" более 100 миллионов рублей. Одним из самых известных проектов Константина Меладзе является группа "ВИА Гра".
В настоящее время братья живут за пределами РФ.