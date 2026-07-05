Константин Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию ради бизнеса

Mash: продюсер Константин Меладзе планирует вернуться в Россию Константин Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию ради бизнеса

Москва5 июл Вести.Музыкальный продюсер Константин Меладзе проводит переговоры о возвращении в Россию для контроля за собственным бизнесом. Данные приводит канал Mash.

По имеющейся информации, здесь у него остались проекты, которые резко увеличили прибыль в прошлом году.

Лейбл "Меладзе мьюзик", который получает отчисления за песни композитора и продюсирует музыкальные группы, заработал больше 100 млн рублей чистыми по итогам 2025 года говорится в сообщении

В планах у музыканта есть новые проекты и исполнители. Но делать это Меладзе планирует без лишнего шума, не афишируя свое участие в продвижении выбранных музыкальных коллективов.

В настоящее время автор песен "Самба белого мотылька", "Салют, Вера!" и "Иностранец" живет в Италии. Меладзе имеет грузинское гражданство.