Команда артиста Канье Уэста сообщила о переносе концерта в Москву "Известия": концерт Канье Уэста перенесут в Москву

Москва10 сен Вести.Член команды американского рэпера Канье Уэста сообщил, что концерты в России могут состояться не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Об этом пишут "Известия".

Издание пишет, что с ними связался представитель артиста. Он заявил, что проведение шоу в Петербурге под вопросом, поэтому рассматривается перенос концертов в Москву.

Ранее в социальных сетях компании ООО "Сэй Эдженси", которая занимается организацией концертов Уэста в РФ, исчезли публикации, в которых утверждалось, что переноса мероприятия на другую площадку не будет.

Также Роспотребнадзор вынес предостережение российской фирме на фоне обращений покупателей билетов, считающих себя обманутыми. В "Сэй Эдженси" заявили, что действуют в рамках законодательства РФ.