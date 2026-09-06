Москва6 сен Вести.Роспотребнадзор вынес предостережение ООО "Сэй Эдженси", организатору концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, после обращений покупателей билетов, следует из данных СПАРК, которые изучил РБК.

Согласно документу, ведомство усмотрело в действиях компании нарушения.

Статус: Предостережение объявлено говорится в документе Роспотребнадзора

В одной из жалоб покупатель сообщил, что приобрел билет на концерт Уэста, запланированный на 10 октября на стадионе "Газпром Арена", однако позднее стало известно, что мероприятие не может состояться, поскольку договор на аренду площадки организаторы не заключили. Заявитель также сообщил, что ему отказались вернуть деньги за билет, сославшись на его невозвратность и приобретение по акции.

Роспотребнадзор направил предостережение организатору после рассмотрения обращений покупателей.

Стоимость билетов на концерт Канье Уэста составляла от 9 тыс. до 160 тыс. рублей, при этом самые дешевые билеты были распроданы за час. Позже стало известно, что концерт на "Газпром Арене" может не состояться.