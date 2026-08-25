Москва25 авг Вести.Агентство Say Agency могут привлечь за мошенничество в особо крупном размере, если будет установлен умысел на сбор средств со зрителей и не предоставление им услуги в полном объеме. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

По его словам, в ситуации с проведением концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге возникает много вопросов. В частности, до сих нет ясности с местом проведения мероприятия. Кроме того, организатор обязан обеспечить безопасность по страхованию и гарантировать зрителю получение оплаченной услуги, отметил юрист.

Поэтому отсутствие четкой ясности того, где будет проводиться это мероприятие, наводит на мысль о том, что, давайте скажем мягко, что организаторы очень сильно поторопились с продажей билетов. Дай бог, если там не будет установлен умысел на то, чтобы собрать денежные средства и не предоставить эту услугу. [Это] мошенничество в особо крупном размере, [за него грозит] до 10 лет лишения свободы объяснил Соловьев

Ранее Say Agency сообщило, что Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге – 10 и 11 октября. По словам представителя компании, процесс согласования проведения концерта с площадкой еще не завершен, договор должен быть подписан 27 августа. Кроме того, организатор заявил, что не собирается переносить выступление артиста в другие города.

При этом представители "Газпром Арены" отметили, что концерт американского рэпера без подписанного договора аренды состояться не может. По их информации, организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов.